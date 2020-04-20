



На прошлой неделе, 9 апреля, прошло заседание сената, на котором высказалась дочь Назарбаева о поддержке граждан и мерах, которые принимаются в разгар пандемии коронавируса, передает zakon.kz. Ее выступление резонировало с вышедшей днем ранее на официальном сайте первого президента Казахстана статьей под названием “Когда мы едины — мы непобедимы”.



Как и Елбасы в своей статье, в своем выступлении большую часть времени размышляла дочь Назарбаева о поддержке граждан и о том, отвечает ли ее текущий объем вызовам времени. С одной стороны, сенатор уверена, что антикризисные меры, предложенные действующим президентом Касым-Жомарт Токаевым, достаточны и своевременны, с другой стороны, отмечает Дарига Назарбаева, на местах имеются проблемы с их внедрением в жизнь.

Сенатор Назарбаева напомнила, что президент Казахстана дал четкие поручения для выполнения высшими государственными органами. Так, правительство Республики должно заняться наиболее приоритетными направлениями поддержки: снижением цен на топливо, а также выделением дополнительных денежных ресурсов для производителей сельскохозяйственных товаров. Дочь Назарбаева ранее в этом месяце уже выступала с инициативами по улучшению АПК Казахстана, так как, по ее мнению, во время пандемии COVID-19 и эпохи “закрытых границ” особенно важным становится состояние сельского хозяйства, которое должно быть в состоянии обеспечить население Казахстана нужными продуктами местного производства.

Мнение спикера сената разделяют и другие депутаты. Так, на этом же заседании выступил Али Бектаев, обозначив планы по проведению весенне-полевых работ, в ходе которых должно быть засеяно 22,5 миллиона гектаров земли. Также, соглашаясь с Даригой Назарбаевой, депутат отметил важность животноводства для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана, по его словам, нужное количество корма для увеличенного поголовья скота будет своевременно предоставлено в рамках принятых антикризисных мер в сфере АПК.

В заключение своего выступления глава сената напомнила, что Казахстан стал одной из первых стран, которые включились в борьбу с коронавирусом, а потому, изучив опыт других стран, был готов к кризису. Однако это не значит, что стоит забывать ежедневный подвиг медицинских работников, которые спасают жизни людей. Дочь Назарбаева выразила уверенность в том, что каждый житель Казахстана присоединится к ее благодарности, направленной медицинскому персоналу. По мнению сенатора, именно врачи — пример для всех казахстанцев “в эти трудные времена”. А именно те, кто сейчас “на передовой”, отмечает Дарига Назарбаева, “источник надежды и веры в лучшее”.