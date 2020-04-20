Коронавирус: распространяется ли он в Омске?

На сегодняшний день, основные новости касаются коронавируса. Как известно, инфицированных по всему миру становится все больше. Так, многие даже не подозревают о том, что у них есть наличие этой болезни. Дело в том, чтобы сделать тест, необходимо заплатить большие деньги, в то время как правительство, заявляет о том, что можно сделать тесты абсолютно бесплатно. Проблема только в том, что если у человек нет симптомов, и он хочет просто знать, чисто для себя, что не болен, то он не сможет сделать такой тест. Тестирование проводят только тем людям, у которых ярко-выражены симптомы недуга. Так, эти и другие интересные факты того, что происходит в Омске, можно прочесть на новостном онлайн-ресурсе: omskzdes.ru, где есть возможность найти еще больше интересной, важной и специфической информации как про новости в Омске в целом, так и отдельно то, что касается коронавируса.

Что следует учесть?

Чтобы уберечь себя от коронавируса власти рекомендуют: