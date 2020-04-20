Холодильная камера – основная составляющая многих пищевых предприятий. В Москве, да и не только насчитывается не один десяток подобных организаций, которым в своё хозяйство требуется холодильная камера. Найти организацию, которая оснащает помещение огромными холодильными камерами оказалось совсем непросто. Большинство фирм требуют слишком заоблачную сумму или выполняют свою работу некачественно. Наиболее востребованной фирмой в Москве по установке морозильных камер является ФРИГОДИЗАЙН. Специалисты компании учитывают все требования заказчика, делают работу качественно и берут за неё адекватную сумму денег.

Классификация температуры в камерах

· Среднетемпературные: Данное оборудование работает в диапазонах от 0 градусов до +14. При температуре +6 градусов и ниже хранятся свежие овощи, молочные продукты, мясо, полуфабрикаты. От +8 до +14 градусов хранятся фрукты, лёгкие алкогольные напитки и некоторые медицинские препараты.

· Низкотемпературные: Холодильники такого типа имеют рабочий диапазон от -18 до -55 градусов. Обычная заморозка происходит при температуре -18 градусов. При более низкой температуре соответственно заморозка будет проходить быстрее, некоторые её называют шоковой.

Цены на холодильные камеры

Поскольку каждая из камер имеет разные параметры, соответственно и ценник у них разный. Фиксированный ценник имеет лишь холодильная и морозильная камера стандартного типа. В индивидуальных случаях сумма оборудования может значительно варьироваться. Основные факторы, которые влияют на стоимость морозильных камер: размеры, внутренний объем, мощность, тип дверей и пола, а также ряд других факторов. При подаче заявки вам необходимо указать сумму, на которую вы рассчитываете. Не забывайте, что дополнительно будут расходы на установку техники и дополнительные строительные материалы.

Холодильники для мясопереработки

Компания Фригодизайн поставляет холодильное оборудование для мясоперерабатывающих предприятий по всей территории России. Благодаря новейшим техническим решениям такие холодильные камеры умеют работать в энергосберегающем режиме. Это является немаловажным плюсом если говорить о сроке окупаемости техники.

Стоит отметить, что некоторым предприятиям нужно оборудование, которое будет моментально замораживать мясо, а другим требуются камеры, которые смогут охлаждать мясо и хранить его в таком режиме некоторое время. Из этого следует, что вариантов морозильных камер может быть достаточно много. Вот самые основные из них:

· Холодильные камеры, которые поддерживают воздушно-капельное охлаждение;

· Камеры для заморозки различных продуктов;

· Камеры для шоковой заморозки;

· Установки для промывки мяса;

· Системы вентиляции.

Компания ФРИГОДИЗАЙН помимо морозильных камер выпускает также другое оборудование: компрессоры, теплообменники, насосы, чиллеры и прочее. Здесь вы всегда сможете подобрать для своего предприятия нужную морозильную камеру или иное техническое оборудование по приемлемой цене.