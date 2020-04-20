Использование энергии во всем мире

Используйте энергию более эффективно

Для того чтобы смягчить изменение климата, необходимы действия во многих областях, таких как расширение использования возобновляемых источников энергии, интеллектуальных сетей, дальнейшее развитие хранения электроэнергии. Однако наиболее быстрым и экономически эффективным способом сохранения природных ресурсов и защиты климата и окружающей среды является более эффективное использование энергии.

До сих пор неэффективные процессы преобразования, производства и конечного использования энергии теряли огромное количество неиспользованной энергии. Таким образом, мы тратим часть ископаемого топлива, которое в любом случае уже вымерло, и излишне производим большое количество вредных для климата газов, таких как диоксид углерода, диоксид серы и оксид азота, а также пыль.

Неважно, где вы смотрите в цепочке поставок энергии, везде есть способы для достижения лучшего урожая. Это начинается, когда первичная энергия из нефти или угля преобразуется во вторичную энергию, газ или электричество. Новые типы электростанций должны работать со значительно более высокой эффективностью. Каждый производственный процесс должен быть оптимизирован с энергетической точки зрения.

Прогрессивные компании предоставляют энергетических консультантов, которые выявляют уязвимые места в энергопотреблении. Кроме того, энергия, которая выделяется в виде тепла, может быть использована в другом месте, например, для отопления зданий. Иногда вам приходится думать о другом процессе или менее ценном исходном материале.

Пример — строительный мусор, накапливающийся в строительной отрасли. Бетонные поломки, летучая зола от угольных электростанций или доменный шлак из доменных печей сегодня частично заменяют цемент, что помогает экономить энергию при производстве бетона и раствора.

Добыча и транспортировка угля до угольных электростанций сопряжены с особыми трудностями, игнорируя которые можно нанести дополнительный вред окружающей среде. Применение смачивателя-пылеподавителя, подробнее о котором можно прочитать на сайте «Промышленной Компании Кузбасса», предотвратит пыление угля и улучшит условия труда работающих с ним людей, а также обеспечит экологическую безопасность.

В качестве альтернативы обычной выработке электроэнергии обсуждается топливный элемент. Это преобразует химическую энергию, предпочтительно из водорода, в электричество. Топливный элемент считается очень эффективным и может использоваться удаленно, не только в автомобилях, но и в устройствах, которые должны быть сняты, например, ноутбуки, камеры и электрические инструменты.

Электропитание авто домов или метеостанции возможно с топливным элементом. Недостатком, однако, является то, что много энергии теряется при производстве и транспортировке водорода. Кроме того, технические проблемы и высокая стоимость были выявлены как препятствия в развитии.

Экономия энергии дома

Энергия, которая поступает к потребителю, также плохо используется. Здесь энергоэффективные здания предлагают наибольший потенциал экономии. Диапазон возможностей простирается от новостроек с нулевым или низким энергопотреблением до реконструкции старых домов.

Дома с низким энергопотреблением не соответствуют установленным требованиям в отношении энергии для отопления и горячего водоснабжения. Они сравниваются с новыми зданиями 1960-х и 1970-х годов примерно на одну пятую. Дома с нулевой энергией не нуждаются во внешней энергии в годовом балансе. Энергия, необходимая для отопления и горячего водоснабжения, обычно вырабатывается самими солнечными электростанциями.

Поскольку три четверти потребления энергии в частных домохозяйствах происходит за счет отопления, обновление старого котла может сэкономить энергию и затраты. Новый конденсационный котел имеет значительно меньшие потери, чем старые традиционные котлы. Но имеет смысл только продуманная общая концепция.

Новый обогреватель малопригоден, если вы не используете одновременно лучше изолированные стеклянные окна, а наружные стены и трубы изолированы. Термостатические клапаны обеспечивают тепло в помещениях при желании. Правильная вентиляция (а не принудительная вентиляция вместо постоянной вытяжной вентиляции) — это лишь один из многих советов по энергосбережению, которые помогают снизить потребление энергии.

Что касается потребления электроэнергии, эффективность возросла в последние годы. Но тенденция к увеличению потребления энергии, потому что все больше и больше людей имеют больше электрических приборов. Кроме того, все больше и больше людей живут в семье из одного или двух человек, а не в семье из нескольких человек, что увеличивает общее потребление энергии.

После систем отопления, холодильники являются крупнейшими потребителями энергии в домашнем хозяйстве. Например, новым холодильникам и морозильникам класса энергоэффективности А ++ требуется только на одну треть больше электроэнергии, чем обычным приборам класса А. Вы платите, чтобы вкладывать деньги в энергосберегающую версию.

Это касается и энергосберегающих ламп. Они служат в десять раз дольше, чем лампочки, и потребляют на 75% меньше электроэнергии при той же яркости. В дополнение к энергосберегающим лампам, есть также альтернативы с огромным потенциалом.

Даже если сегодня устройства потребляют меньше энергии, в режиме ожидания не должно быть телевизора, компьютера или проигрывателя компакт-дисков.

Экономия энергии во всем мире

Дешевая говядина, дешевая одежда или производство соевого топлива: все это часто связано с разрушением природы и потерей энергии. Последствиями являются вырубка лесов в тропических лесах, более частые наводнения, продолжительные периоды засухи.

Не только в пустынях реки будут обезвоживаться, даже Рейн не будет судоходным. Экологические институты, в том числе WWF (Всемирный фонд природы) и Oeko-Institut, хотят использовать так называемый углеродный (или CO2) след, чтобы показать, что мы слишком сильно напрягаем землю.

Углеродный след представляет собой экологический учет и отражает количество углекислого газа (CO2) в тоннах, которое человек, государство или организация вызывает в результате своей собственной деятельности. Каждый может решить для себя, как защитить климат при покупке продуктов питания и товаров народного потребления. Цель должна состоять в том, чтобы сохранить этот след как можно меньше.