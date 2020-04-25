Компания «Шварц» предоставляет качественные УЗИ аппараты различных систем. Есть оборудование начального уровня и модели премиум класса. Предприятие является официальным дистрибьютором ведущих производителей.
Преимущества современных УЗИ сканеров
Метод УЗ-исследования является одним из самых информативных методов диагностики. Техника позволяет в кротчайшие сроки определить состояние плода. Помогает выявить патологии внутренних органов. И служит незаменимым средством при пункции, дренировании или биопсии.
В ассортименте представлены стационарные и портативные устройства для разнообразных целей.
Достоинства стационарной ультразвуковой техники от «Шварц»:
- высокая скорость и вычислительная мощность обработки данных;
- удобное управление и эргономичность;
- возможность модификаций и взаимозаменяемости деталей;
- изобилие функциональных особенностей;
- можно подключать вспомогательные датчики;
- удобный монитор с высоким разрешением.
Портативные образцы отличаются легкостью, компактностью и мобильностью. Применяются в медицинских учреждениях, а также в каретах скорой помощи и на месте происшествия. В некоторых конфигурациях предусмотрена аккумуляторная батарея. Такие УЗИ сканеры можно использовать в полевых условиях, где нет доступа к электропитанию.
На сайте https://swz.ru/medicine/uzi-apparaty/ большой выбор оснащения от самых популярных торговых марок. Предприятие сотрудничает с Hitachi, Chison, Alpinion Medical Systems, Edan, Toshiba Medical и другими лидерами рынка.
Покупка правильного оборудования
При подборе УЗ-аппарата нужно определиться с перечнем исследований. От этого зависит тип сканера, его конфигурация и соответственно цена. При ограниченном бюджете подойдут установки начального и среднего класса. Их основная цель заключается в проведении первоначальной диагностики.
Частные крупные центры и государственные медорганизации приобретают аппараты экспертного назначения. Профессиональное оборудование обладает расширенным функционалом и максимально качественным изображением.
Представленные ультразвуковые сканеры широко используются от гинекологии до нефрологии. А также в области животноводства.
«Шварц» поможет подобрать универсальный прибор для решения нескольких задач. Возможна покупка аппаратов в лизинг на привлекательных условиях. На всю продукцию предоставляется гарантия поставщика.