Компания «Шварц» предоставляет качественные УЗИ аппараты различных систем. Есть оборудование начального уровня и модели премиум класса. Предприятие является официальным дистрибьютором ведущих производителей.

Преимущества современных УЗИ сканеров

Метод УЗ-исследования является одним из самых информативных методов диагностики. Техника позволяет в кротчайшие сроки определить состояние плода. Помогает выявить патологии внутренних органов. И служит незаменимым средством при пункции, дренировании или биопсии.

В ассортименте представлены стационарные и портативные устройства для разнообразных целей.

Достоинства стационарной ультразвуковой техники от «Шварц»:

высокая скорость и вычислительная мощность обработки данных;

удобное управление и эргономичность;

возможность модификаций и взаимозаменяемости деталей;

изобилие функциональных особенностей;

можно подключать вспомогательные датчики;

удобный монитор с высоким разрешением.

Портативные образцы отличаются легкостью, компактностью и мобильностью. Применяются в медицинских учреждениях, а также в каретах скорой помощи и на месте происшествия. В некоторых конфигурациях предусмотрена аккумуляторная батарея. Такие УЗИ сканеры можно использовать в полевых условиях, где нет доступа к электропитанию.

На сайте https://swz.ru/medicine/uzi-apparaty/ большой выбор оснащения от самых популярных торговых марок. Предприятие сотрудничает с Hitachi, Chison, Alpinion Medical Systems, Edan, Toshiba Medical и другими лидерами рынка.

Покупка правильного оборудования

При подборе УЗ-аппарата нужно определиться с перечнем исследований. От этого зависит тип сканера, его конфигурация и соответственно цена. При ограниченном бюджете подойдут установки начального и среднего класса. Их основная цель заключается в проведении первоначальной диагностики.

Частные крупные центры и государственные медорганизации приобретают аппараты экспертного назначения. Профессиональное оборудование обладает расширенным функционалом и максимально качественным изображением.

Представленные ультразвуковые сканеры широко используются от гинекологии до нефрологии. А также в области животноводства.

«Шварц» поможет подобрать универсальный прибор для решения нескольких задач. Возможна покупка аппаратов в лизинг на привлекательных условиях. На всю продукцию предоставляется гарантия поставщика.