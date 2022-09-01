В выпуске:
На календаре — 1 сентября. В Кузбассе сегодня открыли свои двери для ребят 648 школ.
Модернизация по плану. В Кемерове завершается запланированный ремонт дорог.
Спартакиада сильнейших. Новый формат турнира собрал лучших атлетов страны.
В выпуске:
На календаре — 1 сентября. В Кузбассе сегодня открыли свои двери для ребят 648 школ.
Модернизация по плану. В Кемерове завершается запланированный ремонт дорог.
Спартакиада сильнейших. Новый формат турнира собрал лучших атлетов страны.
1 сентябряСнова в школу!
1 сентябряАкустический сюрприз