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На календаре — 1 сентября. В Кузбассе сегодня открыли свои двери для ребят 648 школ.

Модернизация по плану. В Кемерове завершается запланированный ремонт дорог.

Спартакиада сильнейших. Новый формат турнира собрал лучших атлетов страны.