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Определиться с будущей профессией. В Мариинске стартовал второй сезон проекта «День университетов Кузбасса».
Построили по проекту жителей. В Северном Маганаке открыли современную детскую площадку.
Какое место заняли кузбассовцы? В областной столице завершился Международный турнир «Шахтерская слава».
Главное спортивное событие года. Борцы из семи регионов приехали в областную столицу, чтобы принять участие в открытии форума «Россия — спортивная держава».
Считаются сильнейшими в стране. Волейбольный «Кузбасс» готовится к очередному сезону в суперлиге российского чемпионата.