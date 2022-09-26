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Определиться с будущей профессией. В Мариинске стартовал второй сезон проекта «День университетов Кузбасса».

Построили по проекту жителей. В Северном Маганаке открыли современную детскую площадку.

Какое место заняли кузбассовцы? В областной столице завершился Международный турнир «Шахтерская слава».

Главное спортивное событие года. Борцы из семи регионов приехали в областную столицу, чтобы принять участие в открытии форума «Россия — спортивная держава».

Считаются сильнейшими в стране. Волейбольный «Кузбасс» готовится к очередному сезону в суперлиге российского чемпионата.