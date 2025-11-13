В выпуске:

70 лет за воспитанием квалифицированных кадров. Альма-матер кузбасских медиков празднует юбилей.

Кузбасские семьи переселят из аварийного жилья. Когда они смогут порадоваться новой квартире?

Для тех, кто нас защищает. Киселевчане сплотились, чтобы помочь бойцам Специальной военной операции.

Почувствовать себя великим художником. В Музее изобразительных искусств Кузбасса прошёл мастер-класс по творчеству Ивана Шишкина.

Хоккейный «Кузбасс» успешно начал чемпионат России. Как прошла встреча с новосибирским «Сибсельмашем»?