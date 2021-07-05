В выпуске:

3 место по темпам вакцинации в России, открытие пункта ремонта аппаратов ИВЛ и дополнительных ковидариев. В Кузбассе на аппаратном совещании обсудили вопросы здравоохранения.

Места, где безопасно. В Кемеровской области появятся бесковидные зоны.

Осваивание новых инструментов, знакомство с руководством… В Кемерове начинает работу образовательный кластер.

Когда в борьбе за прохладу все средства хороши. Как кузбассовцы борются с жарой и можно ли купаться на кемеровских водоемах?

Комплекс, который показывает, как жили сибирские первопроходцы. В Томской Писанице открылось ещё одно здание реконструкции сибирского острога.