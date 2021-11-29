В выпуске:
Домой, с чёткими рекомендациями врачей. В Новокузнецке выписали нескольких шахтёров «Листвяжной».
Сигнал тревоги, эвакуация, работа специалистов. В Кузбассе проходят учения МЧС.
Снижение количества обращений в поликлиники и вызовов скорой. Текущую эпидобстановку обсудили на аппаратном совещании в Правительстве Кузбасса.
Из студентов — в миллионеры. Пятеро представителей Кузбасса стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Взлёты и падения, работа на результат. О ярких спортивных событиях — в нашем обзоре.