В выпуске:

Домой, с чёткими рекомендациями врачей. В Новокузнецке выписали нескольких шахтёров «Листвяжной».

Сигнал тревоги, эвакуация, работа специалистов. В Кузбассе проходят учения МЧС.

Снижение количества обращений в поликлиники и вызовов скорой. Текущую эпидобстановку обсудили на аппаратном совещании в Правительстве Кузбасса.

Из студентов — в миллионеры. Пятеро представителей Кузбасса стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Взлёты и падения, работа на результат. О ярких спортивных событиях — в нашем обзоре.