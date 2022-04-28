В выпуске:

Истории и подвиги Великой Отечественной войны. В Кузбасских школах прошли уроки памяти.

Встретил войну 7-летним ребёнком. Григорий Дихтярук поделился с нами воспоминаниями из жизни.

Какие парки и бульвары Кузбасса совсем скоро получат новую жизнь? Продолжается голосование за объекты для благоустройства.

Напечатать блинчики, оладьи и сахарные изделия на принтере. Студенты опорного вуза Кузбасса разрабатывают стратегию импортозамещения.

Атмосфера времени на листе бумаги. В новокузнецком музее Достоевского открылась выставка «Фронтовой рисунок».