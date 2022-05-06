В выпуске:

Незабытые подвиги. Кузбассовцы присоединяются к акциям «Сад Памяти» и «Дерево Победы».

В первый год войны потеряла самых близких. Живая история от жительницы Кузбасса в нашем эфире.

К оформлению — с фантазией. Жители региона создают праздничное настроение в своих городах.

Оперативно освоить новое мастерство. Команды старшеклассников из Междуреченска и Осинников готовятся к знакомству с горнодобывающей отраслью в проекте «По- взрослому».

На пьедестал уже не попасть. Юниоры новокузнецкого «Металлурга» остановились на одной четвёртой финала первенства ЮХЛ.