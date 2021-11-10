Необычные экспонаты можно найти в Кузбасском центре искусств. На витринах – кости, карты и фигуры персонажей. В Кемерове работает первая в городе выставка настольных игр. На несколько часов в мир офлайн-гейминга погрузилась Анастасия Подоляко.

Среди сотен тысяч существующих «настолок» на витрину попали игры с пометкой «самые». Например, этот экспонат – настоящий эксклюзив. В регионе сохранились всего 2 полных комплекта Warcraft. И уже много лет стратегия в таком виде не выпускается.

Каждый экспонат доказывает: настольные игры – давно не просто картонное поле, фишки и кубики. Например, перед началом поединка в «Подлодку» команды должны собрать 3D-макет корабля.

На выставке – около 30 экспонатов. Есть игры, которые люди пытаются пройти сутками, месяцами и даже годами.

Большинство подобных выставок создаётся в коммерческих интересах. Но эти экспонаты не продаются. Цель организаторов – показать, что мир настольных игр – это больше, чем привычные «Мафия» и «Монополия». Познакомиться с коллекцией и открыть для себя геймерский мир можно до 14 ноября.