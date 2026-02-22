С 22 февраля до 1 марта инвалиды, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX. В Кузбассе в акции участвуют государственные музеи, театры, Филармония Кузбасса и джаз-клуб «Геликон». Ознакомиться с перечнем мероприятий можно на сайте областного министерства культуры и национальной политики.

Чтобы подключить цифровой ID, необходимо обновить приложения Мax и «Госуслуги» до последней версии, выбрать в разделе «Профиль» иконку Цифровой ID и нажать на кнопку «Создать». Затем нужно дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», нажать на кнопку «Перейти в «Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии (очно или по загранпаспорту онлайн). После необходимо сделать селфи и получить подтверждение о том, что цифровой ID готов.

Специалисты отмечают, что все данные пользователей защищены: QR-код обновляется каждые 30 секунд, экран недоступен для скриншотов, а при сканировании персональная информация не передается – используется только уникальный сессионный ID из «Госуслуг».