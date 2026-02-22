Рисовать подполковник Андрей Потапов начал на передовой. В блокноте офицер делал наброски: фронтовые пейзажи, лица сослуживцев. Уже после ранения он оформил эскизы в полноценные картины.

«Два года назад Андрей принял участие в творческом проекте «По праву памяти». Его работы стали настоящим откровением для зрителей. Это не просто живопись, а честный разговор о войне, мужестве и цене мирной жизни», – отметил глава региона Илья Середюк.

Персональная выставка работ Андрей Потапова, участника программы «СВОи Герои. Кузбасс», открыта в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова.

Фото: Илья Середюк/Telegram