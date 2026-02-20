Известный блогер и популяризатор науки Дмитрий Побединский приехал в Новокузнецк и принял участие в «Днях ЕВРАЗа» в СибГИУ. Он выступил с лекцией «Эволюция научных теорий», где рассказал о трансформации важных для мироустройства идей. Лекция собрала целый зал школьников и студентов в театре Металлургов.

Металлурги активно поддерживает школьников и студентов, желающих получить инженерное образование. Инвестиции компании идут на ремонт и создание новых кабинетов и лабораторий, оснащение их современным оборудованием, развитие профессорско-преподавательского состава ВУЗов, стипендиальные программы.

«Мы хотим зажечь в школьниках и студентах искру интереса к науке и технике через живые, современные форматы. Встреча с Дмитрием Побединским — это пример того, как сложные научные теории становятся понятными и увлекательными, мотивируя молодежь на получение инженерного образования», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец.