Завершился третий модуль региональной кадровой программы «СВОи Герои. КуZбасс», направленной на обучение ветеранов специальной военной операции. В рамках этого этапа, который длился 11 дней, участники совместно с экспертами изучали основы управления на региональном и муниципальном уровнях, обсуждали развитие ключевых отраслей экономики Кузбасса, привлечение инвестиций и работу местных органов власти. Программа включала лекции, мастер-классы, стратегические сессии и практические занятия.

«Важно, что участники программы не только получали теоретические знания, но и смогли применить их к реальным ситуациям. Мы вместе проинспектировали строительные площадки жилых комплексов в Кемерове, также наши будущие управленцы побывали в Кемеровском, Гурьевском, Беловском муниципальных округах. Уверен, такая подготовка станет надежным подспорьем в их дальнейшей работе на благо родного региона», — отметил губернатор Кузбасса, наставник программы Илья Середюк.

Итоги третьего модуля были подведены в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования имени А.М. Тулеева. В методический день ветераны успешно прошли экзамен и анкетирование. Начальник регионального центра чемпионатного движения Татьяна Коновалова рассказала им о возможности участия в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс», который с 2025 года станет доступен для ветеранов СВО.

Культурная программа модуля была насыщенной: участники посетили экскурсию в Кемеровском государственном институте культуры, ознакомились с его художественной коллекцией и инфраструктурой, а также побывали в мемориальном комплексе, посвященном заслуженному артисту РФ Андрею Панину.

Особое внимание уделялось физической подготовке. Каждое утро начиналось с зарядки, которую проводили ведущие кузбасские спортсмены. В рамках спортивной программы ветераны посетили заключительный матч регулярного чемпионата России по хоккею с мячом, где кемеровский «Кузбасс» принимал хабаровский «СКА-Нефтяник».

В мае начнется следующий этап программы — модуль «Современные технологии управления», но обучение будет продолжаться и в межмодульный период в дистанционном формате.