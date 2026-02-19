Партия «Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о продлении упрощённого порядка оформления прав на гаражи и земельные участки под ними ещё на пять лет. Если инициатива будет поддержана, действие «гаражной амнистии» продлится до 1 сентября 2031 года. Текущий срок действия механизма истекает уже в сентябре 2026 года.

С законодательной инициативой выступили секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

За 3,5 года действия закона граждане по всей стране уже зарегистрировали более 746 тысяч объектов. Несмотря на высокие показатели, количество незарегистрированных объектов остаётся значительным, поэтому авторы проекта считают необходимым сохранить льготный период.

«Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощённый порядок ещё на пять лет», — подчеркнул Павел Крашенинников.

Продление «гаражной амнистии» даст возможность россиянам, в том числе кузбассовцам, избежать сложных бюрократических процедур, официально закрепить права на свою недвижимость и обезопасить имущество от рисков сноса. Оформление документов в упрощённом порядке также откроет владельцам гаражей возможности для их законной продажи, дарения или передачи по наследству.

Фото: https://er-gosduma.ru/