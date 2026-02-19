В фонде «Защитники Отечества» выстроена многоуровневая система патриотического воспитания, которая объединяет общероссийские инициативы и региональные практики. За весь период работы фонда в мероприятиях патриотической направленности приняли участие более 350 тысяч детей.

«Сохранение исторической памяти – важное направление работы фонда «Защитники Отечества». Наши сотрудники провели более 43 тысяч патриотических мероприятий. Среди них фестивали авторской военной песни, творческие встречи, семейные спортивные состязания, издание сборников стихов и прозы участников спецоперации. Важную роль в патриотическом воспитании молодежи играют ветераны СВО, которые при поддержке фонда возвращаются к мирной жизни и активно участвуют в этой работе», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд на регулярной основе организует встречи ветеранов со школьниками и студентами: уроки мужества, открытые диалоги и просветительские мероприятия по всей стране, где можно услышать живые истории, поговорить о служении Родине, ответственности и взаимовыручке. Только за прошлый год в рамках проекта «Служу Отечеству», который фонд «Защитники Отечества» реализует совместно с Российским обществом «Знание», наставниками стали свыше 7300 ветеранов спецоперации, они провели более 16 тысяч уроков мужества.

Традиционно фонд реализует патриотические проекты совместно с партнерскими организациями. Например, по инициативе фонда прошла Всероссийская игра «Семейная зарница». Главная идея проекта – формирование новых семейных традиций и укрепление образа дружной, ответственной семьи. Ветераны СВО становятся наставниками команд и сопровождают их на всех этапах участия.

Кузбасс: вклад в общую систему патриотического воспитания

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кемеровской области – Кузбассу выстроил комплексную систему патриотического воспитания с учетом возрастной адресности программ.

С момента открытия филиала в регионе:

проведено и организовано свыше 1600 мероприятий патриотической направленности;

патриотической направленности; участие приняли 28 827 детей ;

; вовлечены 2443 члена семей погибших защитников ;

; свыше 800 ветеранов СВО принимают участие в патриотическом воспитании, из них 459 ветеранов работают в этом направлении на регулярной основе ;

принимают участие в патриотическом воспитании, из них ; 20 ветеранов являются лекторами Российского общества «Знание»;

являются лекторами Российского общества «Знание»; 18 ветеранов — наставники «Движения Первых»;

— наставники «Движения Первых»; 77 ветеранов участвуют в мероприятиях «Юнармии».

В январе 2026 года еще 30 ветеранов прошли обучение по программе «Лекторское мастерство: путь к успешному выступлению и развитию личности», усилив региональный корпус наставников.

В Кузбассе реализуются проекты «Разговор с Героем», «Уроки мужества», «Патриоты России. Диалог поколений», «Уроки живой истории», конкурс стихов «Защитнику Отечества посвящается», видеопроекты «Я вернулся», «ПРО_Героев», «Династия Защитников», а также проект наставничества для воспитанников детских домов «Круг тепла».

Кузбасские семьи принимают участие во Всероссийской игре «Семейная зарница», а представители региона становятся победителями Всероссийского конкурса «Памяти героев верны!», подтверждая высокий уровень вовлеченности жителей области в патриотическую повестку.