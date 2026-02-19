Турнир «Твой стадион» Кубок Кузбасса по футзалу пройдет уже в пятый раз. Нынче состязания, в которых примут участие около 200 спортсменов 2016 года рождения, состоятся с 27 февраля по 1 марта. На беловском паркете встретятся 20 команд, причем не только из Кемеровской области. Компанию футзальным дружинам из столицы Кузбасса, Новокузнецка, Междуреченска, Осинников, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Бачатского и Прокопьевска составят коллективы из Новосибирска и Минусинска (Красноярский край).

Организаторы постарались, чтобы ребята получили как можно большей игровой практики и набрались опыта в матчах с иногородними соперниками. Борьба за выход в главный плей-офф развернется на групповом этапе в пяти квартетах, откуда в поход за наградами отправятся по две лучших команды. В плей-офф за 9-е место сыграют команды, не прошедшие в четвертьфинал, а также соперники с третьих строчек в группах и лучший из коллективов, занявших 4-е места. Остальных ждет круговой турнир за 17-е место. Таким образом, каждая команда сыграет на турнире несколько матчей. Причем жеребьевку провели так, чтобы в группах было как можно меньше пересечений команд из одного города.

Информационным партнером турнира является региональный медиахолдинг «Кузбасс».