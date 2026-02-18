В 2025 году около 4 тысяч жителей Кузбасса получили бесплатную юридическую помощь от государственного юридического бюро региона.

Для удобства граждан специалисты бюро организовали около 400 выездов, включая 54 приема в мобильном офисе. Юридические консультации проводились в различных ключевых точках, таких как филиал фонда «Защитники Отечества», Кузбасский клинический госпиталь ветеранов войн, органы соцзащиты, библиотеки и ветеранские организации.

С прошлого года география работы специалистов расширилась. Теперь бесплатную помощь можно получить в Кадровом центре Кузбасса и его филиалах по всему региону. Уже более 200 человек воспользовались этой услугой.

Кроме того, кузбасские льготники могут обратиться за бесплатной юридической помощью через портал Госуслуг в разделе «Правопорядок». Сервис позволяет дистанционно записаться на очную или онлайн-консультацию, выбрав удобное время и дату. Заявитель может заранее загрузить необходимые документы для анализа и разработки алгоритма решения проблемы юристами госюрбюро.

Право на бесплатную юридическую помощь имеют дети-сироты, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, будущие усыновители, участники спецоперации и их семьи. Полный список льготников доступен на официальном сайте государственного юридического бюро Кузбасса.

Государственные юридические бюро в России создаются по инициативе Президента Владимира Путина. Их цель — обеспечить функционирование государственной системы бесплатной юридической помощи и оказать поддержку отдельным категориям граждан. В Кузбассе такое бюро работает с 2022 года.