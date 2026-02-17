В торжествах, которые начались сегодня и продлятся два дня, принимают участие свыше тысячи студентов как вузов, так и средних профессиональных образовательных учреждений. Активисты движения из северной агломерации праздную День студотрядов в Кемерове, южной – в Новокузнецке. В областной столице на торжественном приеме наградами отметили лучших бойцам со всего Кузбасса. Во всех учебных заведения области провели карьерный форум «ТрудКрут», завершившийся интерактивным квизом по охране труда.

На сегодняшний день в Кузбассе насчитывается 119 студенческих отрядов разных направлений и «Снежного десанта».

Фото: пресс-служба АПК