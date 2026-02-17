Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбасса действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В течение трех лет специалисты учреждения помогли деятельным селянам получить гранты и субсидии на общую сумму порядка 400 млн рублей. Благодаря поддержке семейные фермы смогли увеличить производство на 36%.

«Работа Центра компетенций построена по принципу одного окна, чтобы сельхозтоваропроизводители могли получить комплексную поддержку в одном месте. В центре оказывают консультационную, организационную и методическую помощь, помогают правильно оформить документы для участия в госпрограммах, выстраивать устойчивые кооперационные связи и реализовывать инвестиционные проекты», – пояснил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В прошлом году в Центр компетенций обратились свыше 400 фермеров, всего было оказано более 1,7 тысяч услуг.

Фото: пресс-служба АПК