Инспектировали 12 психоневрологических интернатов сотрудники областного министерства труда и соцзащиты совместно с общественниками. Они зафиксировали случаи хранения продуктов с истекшим сроком годности и дефицита средств индивидуальной защиты, а также несвоевременного ремонта вышедших из строя рециркуляторов.

«Да, недостатки есть, но частности не должны заслонять общей картины. Куда важнее, что коллективы наших учреждений достойно, а порой даже самоотверженно относятся к своим обязанностям. Можно со всей определенностью сказать — медики и соцработники делают все возможное, чтобы окружить заботой и необходимой помощью своих пациентов», – сказала председатель Общественного совета при Минтруде Кузбасса Людмила Суркова.

Все выявленные нарушения власти обещают устранить в ближайшее время. Минтруд Кузбасса наметил повторные внеплановые проверки попавших «на карандаш» учреждений. Кроме того, в течение этого года 7 директоров психоневрологических интернатов региона пройдут аттестацию.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что в Кузбассе ежедневно работает горячая линия по поводу работы учреждений соцобслуживания 8 (3842) 55-78-49.

Фото: пресс-служба АПК