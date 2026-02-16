Сегодня участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» во время интенсивных занятий учились развивать проектное мышление, быстро принимать решения и находить нестандартные выходы из трудных ситуаций. Также ветераны СВО прослушали лекцию о клиентоцентричности, в ходе которой узнали, как делать госуправление по-настоящему удобным для кузбассовцев. Кроме того, замминистра образования региона Сергей Пфетцер рассказал слушателям, как правильно определить свои профессиональные ориентиры.



На выходных ветераны спецоперации сходили на выставку «СВОи на фронте», размещенную в Кузбасском краеведческом музее.

Фото: пресс-служба АПК

