Во время аппаратного совещания губернатор Илья Середюк поднял тему, которая крайне тревожит сегодня жителей региона – это гололед. Глава региона выразил недовольство работой коммунальщиков и чиновников, поскольку кузбассовцы массово жалуются на гололед на пешеходных дорожках и тротуарах.

– Мы упустили работу по тротуарам, если дороги в большинстве своем оттаяли, накат исчез, то мы совсем забросили тротуары. Основные жалобы граждан сегодня поступают на гололед на подходах к остановкам, тротуарам, объектам социальной сферы, – сказал Середюк.

Лидерами по жалобам стали Кемерово, Новокузнецк и Юрга. При этом губернатор отмечает, что на прошлой неделе силы были брошены на очистку крыш, но при этом нельзя забывать и о других вопросах. Он поручил заняться уборкой льда с тротуаров.