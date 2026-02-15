Сегодня в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Об этом в своих соцсетях напомнил кузбассовцам губернатор Илья Середюк.

Он отметил, что ровно 37 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана.

– В боях принимали участие около 4 тысяч кузбасских солдат и офицеров. Сегодня мы склоняем головы перед всеми, кто с честью выполнял приказы в «горячих точках». Перед теми, кто не вернулся с поля боя, – написал глава региона.

Особую благодарность губернатор выразил матерям погибших воинов, а ветеранам он пожелал здоровья и долголетия.