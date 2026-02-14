Среди основных проблем представители регионального медицинского сообщества выделили затруднения в доступе к узким специалистам и высокотехнологичным обследованиям.

Что касается обследований, было предложено снизить время ожидания КТ, МРТ и МСКТ путем пересмотра маршрутизации пациентов и улучшения взаимодействия между больницами. При обсуждении другого наболевшего вопроса выяснилось, что в Кузбассе в целом хватает востребованных врачей. Но сконцентрированы они в крупных городах, тогда как от нехватки узких специалистов особенно страдают небольшие и отдаленные поселения. С этой проблемой можно бороться с помощью проработанных графиков выезд медиков.

Также участники совещания обратили внимание на механизмы ведомственного контроля. За прошлый по итогам 265 проверок в 46 медорганизациях было выдано 124 предписания по нарушениям оформления медицинской документации, недостаточного соблюдения клинических рекомендаций при обследовании и лечении, санитарно-эпидемиологических требований и другим недочетам. Предложено внедрить единую системы менеджмента качества, благодаря чему пациентам станет легче записаться на прием и обследования, перед госпитализацией можно будет реже посещать поликлинику. Завершить модернизацию планируют в 2029 году.

Фото: пресс-служба АПК