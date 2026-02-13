С муниципальной работой ветераны спецоперации знакомятся в выездном режиме. Сегодня участники образовательной программы «СВОи Герои. КуZбасс» побывали в Кемеровском округе, где пообщались с учениками школы им. Масалова в Елыкаево, осмотрели музей и посетили военно-патриотический клуб «Десантник», где занимается порядка 70 детей. А в деревне Береговой познакомились с производством местного сельхозкооператива.

Также сегодня директор НОЦ «Кузбасс – Донбасс» Ирина Ганиева расскажет слушателям о механизме взаимодействия власти, бизнеса и науки. Завтра участники программы поедут в Гурьевский округ.

Фото: пресс-служба АПК