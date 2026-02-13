Партия «Единая Россия» приступила к разработке народной программы для предстоящих в сентябре 2026 года выборов. Для её подготовки сформирован экспертный совет, объединивший представителей ключевых отраслей экономики, науки, культуры, общественных организаций и участников специальной военной операции.

В состав совета вошел Герой Кузбасса, актёр и режиссёр Владимир Машков. Кроме него участие в подготовке программы примут: Герои России Владимир Сайбель (координатор направления поддержки участников СВО) и Людмила Болилая, трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин, генеральные директора «Росатома» Алексей Лихачёв и «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава ФНПР Сергей Черногаев, а также ведущие представители здравоохранения, образования, бизнеса и профсоюзного движения.

Председатель партии Дмитрий Медведев пригласил экспертное сообщество к совместной работе над программой, подчеркнув необходимость её актуализации с учётом новых реалий.

«В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода прошло уже пять лет», — заявил Медведев.

Он анонсировал принципиально новую структуру народной программы: она будет состоять из двух самостоятельных блоков. Первый — предвыборная программа с конкретными задачами, цифрами и финансово просчитанными решениями на пятилетний период по направлениям образования, здравоохранения, науки, культуры и поддержки участников СВО. Второй блок — долгосрочная стратегическая рамка на десятилетия вперёд, отражающая неизменные ценности и идеологию партии.

«Чтобы граждане нашей страны видели цели, которые ставит перед собой «Единая Россия». Это по-честному, и эти цели действительно носят долгосрочный характер», — подчеркнул Медведев. Рамку большой программы партия представит в июне 2026 года, а финальный предвыборный документ — на втором этапе съезда партии в августе.

Эксперты уже приступили к работе. «Народосбережение — главная национальная задача. Особенно важно, чтобы программа партии включала не только пятилетний горизонт планирования, но и долгосрочное видение — на десятилетия. Именно демографическая политика требует такого стратегического подхода», — отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Создание экспертного совета знаменует начало активной предвыборной кампании «Единой России», направленной на формирование программных решений, отвечающих текущим вызовам и стратегическим целям развития России.