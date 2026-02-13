На выставке «Продэкспо-2026» посетитлеи могли ознакомиться с продукцией ведущих компаний России, Африки, Европы, Южной Америки. У кузбасских производителей был отдельный стенд. Предприниматели из нашего региона приняли участие в выставке благодаря Центру поддержки экспорта Кузбасса в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».

Кузбасское предприятие, базирующееся в Прокопьевском округе, представило сухие завтраки, семечки, арахис, хрустящий картофель, растительное масло. Эту и другую продукцию экспортируют в 13 регионов России, США, Азербайджан, Армению, Казахстан, Белоруссию. Завод по производству алкогольной продукции располагает более чем 2,7 тыс. торговых точек по стране, а также вывозит напитки Азербайджан, Казахстан и Китай. Также Кузбасс на выставке представили сибирская фабрика эксклюзивных сладостей и компания, занимающейся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Фото: пресс-служба АПК