Полпред Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, находясь с рабочим визитом в Москве, принял участие в расширенном заседании коллегии МЧС России. На совещании подчеркнули: благодаря эффективному взаимодействию региональных властей и спасательных служб, Сибири в 2025 году удалось избежать серьезных подтоплений и масштабных лесных пожаров.

Однако текущие прогнозы экспертов вызывают беспокойство: сход снега в Сибири весной 2026 года ожидается раньше обычного. В связи с этим Анатолий Серышев акцентировал внимание на необходимости заблаговременной и тщательной подготовки к паводковому сезону.

Эти опасения разделяют и в регионах. Так, губернатор Илья Середюк во время недавней поездки в Новокузнецк провел совещание, где главной темой стала готовность к безопасному прохождению весеннего половодья. Главам территорий были даны губернатором ряд указаний. Среди первоочередных задач: очистка русел рек, проверка ливневых систем, обеспечение готовности к оповещению населения и развертывание пунктов временного размещения. Цель — не допустить затопления домов и подвалов.