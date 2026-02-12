В школе №110 Новокузнецка начал работу современный инженерный класс. Пространство полностью обновили: здесь провели ремонт, установили новую мебель и закупили оборудование для углубленного изучения физики. Инвестиции в проект составили 4,7 млн рублей.

Это часть масштабной профориентационной работы, которая развернута в регионе, проект инженерные классы реализует частный инвестор. Сегодня профильные классы уже работают в восьми школах Новокузнецка и одной в Прокопьевске. В них обучаются около 350 ребят. Совсем скоро аналогичное пространство появится в лицее №114.

Школьники не просто осваивают теорию — они погружаются в реальные производственные задачи, знакомятся с технологическими процессами и получают навыки работы на современном оборудовании. Для Кузбасса, где промышленность играет ключевую роль, это вклад в подготовку собственных квалифицированных кадров.

«Наша цель — выстроить непрерывную систему подготовки инженеров по цепочке “школа — вуз — предприятие”. Обновленная материальная база делает обучение более практико-ориентированным. Работая на современном оборудовании, ребята получают реальные навыки, а мы помогаем им осознанно выбрать профессию и прийти в компанию. Это эффективный инструмент формирования кадрового резерва», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец.

Для региона такие проекты означают одно: у талантливых школьников появляется больше возможностей остаться и развиваться в родном Кузбассе.