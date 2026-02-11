Уже с первого сета у «Кузбасса» наблюдались большие проблемы с построением атак. Игра у связующего Тимура Хисматуллина не пошла, уже в концовке первого сета тренерский штаб кемеровской команды заменил Тимура и бросил в бой новичка Сергея Кузнецова, которого подписали всего несколько дней назад. Главный тренер Сергей Троцкий по ходу встречи чередовал связующих, однако собой пользы это не принесло. Подвело кемеровчан и большое количество ошибок, коих за матч набралось 26. Но если в стартовой партии «Кузбасс» еще навязывал борьбу конкуренту за место в зоне плей-офф (21:25), то во втором сете уфимцы не жалели хозяев площадки (25:15). Третья партия кузбасских болельщиков тоже не порадовала, гости уверенно забрали и этот сет (25:16).

«Все ждали, что после четырех матчей с содержательной игрой с нашей стороны, будет другой результат. Но сегодня не получилось. Наверно, «Динамо-Урал» было больше мотивировано. Мы даже в каких-то простых ситуациях допускали колоссальное количество ошибок. Но ничего страшного не произошло. Сейчас сделаем выводы. Трудно идти на одном уровне при больших нагрузках, где-то спад должен был случиться. Надеюсь, что он был только сегодня, а дальше мы еще покажем свою игру», – прокомментировал неутешительный исход игры наставник «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Свою оптимальную игру «Кузбасс» попробует показать в Сургуте, где 15 февраля в матче 25-го тура Суперлиги встретится с командой «Югра-Самотлор».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)