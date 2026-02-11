Сегодня в Кемеровском профессионально-техническом техникуме свое мастерство демонстрировали те, кто решил связать свою дальнейшую карьеру с ремонтом и обслуживание автомобилей и другой колесной техники. За соревновательным процессом наблюдал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«В своих рабочих поездках я часто посещаю учреждения, где готовят настоящих профессионалов. Общаюсь и с преподавателями, и с экспертами, и непосредственно с ребятами. Мы создаем систему профессионального образования такой, чтобы она была адаптирована к требованиям рынка. К тому же, мы очень много общаемся с работодателями, чтобы скорректировать процесс обучения», – отметил Илья Середюк.

Отмечается, что даже те, кто учится только на первом или втором курсе, уже имеют понятие – куда пойдут работать, потому что оборудование и инструменты, которые используются на производстве, сегодня имеются и в учебных заведениях. А техника, на которой студенты оттачивают свое мастерство – это самые современные отечественные и зарубежные легковые автомобили, грузовики и трактора.

«Мы должны уметь работать с техникой любого производителя. Мы должны работать с инструментами и ПО любого производства – хоть российского, хоть импортного. Но ориентироваться надо на то, что все больше и больше сталкиваться приходится с отечественным продуктом», – добавил губернатор Кузбасса.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству объединяет сотни тысяч участников из России и других стран. В рамках Чемпионата «Профессионалы» мероприятия проходят по 285 компетенциям, наиболее востребованным и популярным в стране.

Соревнования чемпионата высоких технологий организованы по 15 инновационным компетенциям. Конкурсные задания формируются при активном участии предприятий-партнеров, которые в дальнейшем предоставляют участникам возможность прохождения стажировки или трудоустройства.

Конкурсантами могут стать студенты СПО или школьники старше 14 лет.