В случае получения травмы, например, при падении из-за неубранной наледи во дворе, эксперты советуют первым делом сфотографировать и снять на видео место происшествия. Причем на снимках должны быть видны ориентиры (подъезд, номер дома). Затем следует получить заключение врача о полученных повреждениях, диагнозе и назначенном лечении. Также необходимо написать заявление в полицию и оставить контакты свидетелей (если таковые имеются).

Собрав все бумаги и доказательства, нужно составить досудебную претензию и обратиться с ней в нерадивую управляющую компанию. В претензии необходимо прописать сумму, складывающуюся из затрат на лечение и компенсации за утраченный заработок (если пришлось уйти на больничный). Если на «управляшку» досудебная претензия эффекта не возымела, то нужно подать иск в районный суд по месту жительства.