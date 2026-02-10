В ходе рабочей встречи губернатор Кузбасса Илья Середюк и заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев обсудили основные задачи, стоящие перед ведомством в 2026 году.

«Оптимизация затрат на безопасность в шахтах недопустима. Ростехнадзор проследит за нерадивыми собственниками, которые могут решить сэкономить на жизни и здоровье горняков. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить шахтеров средствами индивидуальной защиты. А также убедиться, что все необходимое оборудование работает в штатном режиме, так, как это предусмотрено паспортом безопасности», — подчеркнул Илья Середюк.

Также в числе приоритетов — подготовка к предстоящему паводку. Как отметил губернатор Кузбасса, уже сейчас нужно дать оценку состояния гидротехнических сооружений, составить карты возможных подтоплений.

«Отдельно встречусь с главами территорий, которым угрожает паводок. Пригласим сотрудников МЧС, наши аварийно-диспетчерские службы, чтобы разработать план действий и не допустить серьезных последствий», — подытожил Илья Середюк.

Фото: Администрация правительства Кузбасса