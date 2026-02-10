По всему Кузбассу проходят мероприятия в рамках Недели науки. В этом году она приурочена к Десятилетию науки и технологий в России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди основных мероприятий – Всероссийский диктант «Наука большой страны», участникам предстояло ответить на вопросы об открытиях ученых, значимых достижениях России, научных центрах и культурном взаимодействии.

Активисты регионального отделения Движения Первых, совместно с Российским детско-юношеским центром, создали серию видеороликов в формате «Просто о сложном», где доступным языком рассказывали темы из школьной программы.

Также в учреждениях культуры региона проходят лекции, мастер-классы и интенсивы. На заседании научного совета по Шестаковскому палеонтологическому комплексу утверждена программа работ на 2026 год.