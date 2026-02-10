На встрече с посетившим Кемеровскую область главой подшефной Горловки Иваном Приходько Илья Середюк отметил, что в городе-побратиме в ДНР с 2022 года жизни горожан и раненных на фронте бойцов спасают кузбасские врачи. Уже третий год подряд там работают аварийно-восстановительные отряды ЖКХ. Минувшей осенью в Горловку из Кузбасса отправили комплексы РЭБ.

«Первоочередная задача была отремонтировать коммунальную инфраструктуру в Горловке: возобновить водоснабжение и подачу тепла в дома и социальные объекты. Сейчас фокус сместился на восстановление жилого фонда, школ, больниц и детских садов. В прошлом году удалось обновить 43 объекта. В этом году восстановим 10 многоквартирных домов и 12 социальных учреждений, отремонтируем два водопровода и благоустроим сквер, разработаем проект модернизации музыкальной школы», – поделился планами губернатор Кузбасса.

Кроме того, до конца этого года в Горловку собираются откомандировать 10 медицинских бригад из Кузбасса в довесок к двум уже отправленным в январе.

Фото: Илья Середюк/MAX