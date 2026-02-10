Капитальный ремонт в двухэтажном здании Новоромановской школы завершили в декабре прошлого года. Там привели в порядок кровлю, фасад, кабинеты, заменили инженерные сети, электропроводку и пожарную сигнализацию. Для школы закупили современное учебное оборудование и новые компьютеры. На территории учебного заведения построили стадион с футбольным полем и многофункциональную спортплощадку. Для младшеклассников оснастили игровые площадки и автогородок. Школу капитально отремонтировали по нацпроекту «Молодежь и дети», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

«Решена давняя проблема со школой в Новороманово. Во время капремонта здесь полностью обновили здание и оснастили его цифровым оборудованием. Пришли к общему мнению – в школу получилось вдохнуть вторую жизнь», – отметил Илья Середюк.

Сейчас в школе обучаются 88 ребят как из Новоромановки, так и из окрестных деревень Митрофаново, Копылово, Колбиха. Учитывая, что школа рассчитана на 240 детей, с будущего учебного годам туда будут привозить учеников (с 5 по 9 классы) из Верх-Тайменской, Белянинской и Большеямской школ.

Фото: пресс-служба АПК