Модульную амбулаторию в Новороманово установили в 2023 году по нацпроекту «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Раньше в этой деревне пациентов принимали в здании, построенном в середине прошлого века. Новую амбулаторию оснастили современным оборудованием и мебелью, для инвалидов смонтировали пандус с поручнями, установили кнопку вызова и тактильную навигацию. Туда провели высокоскоростной интернет, благодаря чему местные медики могут дистанционно консультироваться с коллегами. Только в прошлом году селяне обратились в амбулаторию 2,5 тысячи раз.

«Состояние медицинских учреждений – на особом контроле. Важно напрямую общаться с людьми, слышать их мнения о работе медучреждений. Поэтому такие посещения будут постоянной частью выездов в территории», – отметил Илья Середюк.

В Кузбассе за 5 лет действия программы модернизации первичного звена здравоохранения капитально отремонтировали 118 поликлиник, ФАПов и амбулаторий, построены новые поликлиники в пгт Бачатский, пгт Промышленная и в микрорайоне Абашево Новокузнецка, установили 245 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в отдаленных поселках и деревнях, купили 227 машин для медучреждений.

