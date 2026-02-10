Лекцию об инновациях в сельском хозяйстве и важности продовольственной безопасности России ветеранам СВО подготовила первый замминистра областного Минсельхоза Ирина Караева. Об агротуризме участникам программы рассказала профильный министр региона Елена Латышенко, также затронувшая тему диверсификации экономики на примере туристической сферы. Помимо этого, ветераны спецоперации учились развивать населенный пункт на практических занятиях под руководством лектора общества «Знание» Эльмиры Лубковой.

В завершение учебного дня участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» посетят автоматизированный питомник хвойных растений с закрытой корневой системой.

Фото: пресс-служба АПК