«Кузбасс» и «Динамо-Урал» соседствуют в турнирной таблице Суперлиги. Кемеровчане занимают 13-е место, уфимцы расположились на 14-й строчке. При этом у сегодняшних соперников по 18 очков. Команда из столицы Башкортостана в 2026 году одержала только одну победу, обыграв в первом матче после Нового года «Ярославич». После у команды Бориса Колчина наступил затяжной спад, продолжающийся по сей день. «Динамо-Урал» подходит к встрече с «Кузбассом» с серией из 7 поражений. Команда Сергея Троцкого, наоборот, нашла свою игру в последнее время. Кемеровчане в четырех предыдущих встречах одержали 3 победы.

В сегодняшнем матче ожидается напряженная борьба за очки, поскольку обе команды нацелены на плей-офф. Напомним, по регламенту чемпионата России в нынешнем сезоне коллективы, занявшие с 5-го по 12-е места по итогам «регулярки», сыграют в квалификационных матчах за выход в четвертьфинал. До занимающего 12-е место «Оренбуржья» «Кузбасс» и «Динамо-Урал» отстают всего на 4 очка, поэтому очный матч крайне важен для кемеровчан и уфимцев. Начнется поединок в 19 часов. В прямом эфире игру «Кузбасса» и «Динамо-Урала» покажет телеканал «Кузбасс Первый».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)