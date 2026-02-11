Во время визита в Юргинский округ губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с преподавателями и учащимися Новоромановской детской школы искусств. Пять лет назад учреждение было полностью обновлено в рамках государственной программы «Развитие образования». В здании заменили инженерные системы, кровлю, окна и двери, а также создали условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Учреждения культуры в селах — это центры общения, досуга, точки роста для талантов из глубинки. Мы создаем в отдаленных территориях современные, комфортные условия для занятий творчеством, чтобы у детей и взрослых были возможности проявить себя, раскрыть свой потенциал, найти свой путь в жизни», — отметил губернатор Илья Середюк.

Вскоре на базе школы открылась первая в округе модельная библиотека, оснащенная современным мультимедийным оборудованием. Также начали работу военно-патриотический, поэтический и детский клубы. Сейчас в школе обучаются 37 талантливых детей, которые осваивают художественную деревообработку, живопись и игру на фортепиано.

В прошлом году в Кузбассе капитально отремонтировали две детские школы искусств и детскую библиотеку. Начались работы по обновлению Театра для детей и молодежи в Кемерово и ДК «Юбилейный» в Мысках. Кроме того, были открыты четыре библиотеки нового поколения.

За семь лет в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» обновили материально-техническую базу 87 сельских клубов. Для учреждений закупили зрительские кресла, новую мебель, звуковое и световое оборудование, а также проекторы. В результате этих усилий значительно возросла популярность культурных учреждений: количество посетителей увеличилось на 21%, число клубов и кружков — на 15%, а количество проведенных мероприятий — на 17%.

Фото: пресс-служба АПК.