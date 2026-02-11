В юргинском госпитале восстанавливаются бойцы специальной военной операции со всей Сибири. Учреждение по госпрограмме «Развитие здравоохранения Кузбасса» в прошлом году оборудовали по последнему слову медтехники. Солдат обследуют с помощью цифровых рентгенологических комплексов, рентгенофлюорографических аппаратов, видеоэндоскопической системы и других современных аппаратов.

«Кузбасские бойцы воевали на самых горячих направлениях, продавливали врага, двигая линию фронта вперед. Все они достойны самого лучшего, и наша задача — оказать им всю возможную заботу и поддержку. С возвращением в мирную жизнь, с трудоустройством и решением бытовых проблем должна и будет помогать региональная власть», – отметил Илья Середюк.

Губернатор подчеркнул, что бойцы довольны условиями в госпитале и хвалят докторов.

Фото: пресс-служба АПК

