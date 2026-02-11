В рамках третьего образовательного модуля региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс» участники изучают основы государственной политики в сфере культуры в КемГИК.

Ключевым событием дня стала лекция министра культуры и национальной политики Кузбасса Татьяны Акимовой. Она рассказала о стратегических целях, механизмах реализации и ключевых проектах культурной политики региона. Также ветераны СВО ознакомились с практикой охраны культурного наследия, уделив особое внимание сохранению национальных традиций и духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, для участников программы была организована экскурсия по КемГИК. Они посетили художественную коллекцию и инфраструктуру вуза, мемориальный комплекс имени Андрея Панина, а также учебные классы и творческие мастерские.

В конце дня участников ждет заключительный матч регулярного чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2025/2026, на котором кемеровский «Кузбасс» примет лидера турнирной таблицы — хабаровский «СКА-Нефтяник».

Программа «СВОи Герои. КуZбасс» является аналогом федеральной программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина. Третий модуль был торжественно открыт накануне губернатором Кузбасса Ильей Середюком.

Обучение в рамках программы продлится до сентября 2026 года и состоит из четырех очных модулей, а также межмодульных занятий с наставниками, среди которых и глава региона.