Константин Коробкин прошел путь от простого специалиста угольной компании до заместителя главы Прокопьевска. На этом посту управленец трудится уже два года. Губернатор Кузбасса охарактеризовал Коробкина как молодого и легкого на подъем.

«Вы курировали строительство детского сада на 190 мест, капитально отремонтировали детский сад на улице Гайдара и школу №14, благоустроили сквер Трудовой доблести. Также вы организовывали и участвовали в спортивных, культурно-зрелищных мероприятиях города, которые привлекали не одну тысячу человек. Сейчас предлагаю вам участвовать в конкурсе на избрание на должность главы одного из наших муниципальных образований», – обратился к Коробкину Илья Середюк.

О каком муниципалитете идет речь, глава региона не уточнил.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram