Комплекс очистных сооружений на Искитимке в городе Кемерово прошел пусконаладку и готов к работе.

Это один из самых серьезных инженерных объектов города. Более 1000 га водосбора – вся заискитимская часть, где реализуется проект комплексного развития.

«Еще на этапе формирования этой территории нам было принципиально заложить современную систему ливневой канализации и очистки воды. Многоступенчатая очистка, ультрафиолетовое обеззараживание, серьёзное оборудование — по уровню решений это объект высокой инженерной сложности. Таких в стране немного», – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор добавил, что для Кемерова это важный этап, а для региона — пример того, как должны реализовываться крупные проекты: сначала базовая инфраструктура, потом развитие.

«Подход один: инфраструктура закладывается на этапе развития, а не «догоняет» его потом. Такие объекты не на виду. Но именно они определяют, как мы будем жить через 10-15 лет», – заявил глава региона.

