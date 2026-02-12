Губернатор Илья Середюк в соцсетях сообщил, что кузбасский инженер разработал устройство для повышения безопасности в шахтах.

Глава региона рассказал, что Борис Утробин — генеральный директор компании ООО «Б.А.». Он занимается научными исследованиями и разработками для горнодобывающих предприятий. Борис имеет опыт работы в шахтах: после окончания КузГТУ он четыре года трудился на угольных предприятиях. Затем он перешел на завод горного машиностроения ООО «ОКС».

В 2024 году Утробин основал компанию и начал создавать комплектующие для горно-шахтного оборудования. На его счету уже 14 изобретений, которые облегчают труд шахтеров.

Новой разработкой Бориса является комплект модулей для буровых установок. Эти модули автоматически блокируют опасный удар при заклинивании бура в породе, защищая от тяжелых травм. Кроме того, помогают быстро и точно закрепить потолок и стены выработки.

В настоящее время устройства проходят испытания в реальных условиях для проверки их качества и надежности. Затем модули планируют внедрить на угольных предприятиях Кузбасса.

Компания планирует адаптировать механизмы для работы в рудниках, а также в промышленном и дорожном строительстве.