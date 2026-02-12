Губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с участниками образовательной программы «СВОи Герои. КуZбасс» проинспектировал строительные площадки жилых комплексов «Наследие» и «Уютный квартал». Глава региона оценил ход реализации крупнейшего в стране проекта комплексного развития территории в Кемерове, в том числе — выполнение застройщиками взятых на себя обязательств по качеству строительства, соблюдению архитектурных стандартов, нормативам возведения социальных объектов.

«Проекты комплексного развития территорий в Кузбассе — это уже реальные стройплощадки и новые кварталы. Когда мы только начинали эту работу, важно было не просто запустить строительство, а задать уровень. Мы изучали опыт других регионов, смотрели, как работают сильные федеральные застройщики, какие решения становятся нормой в современных городах. И изначально сформулировали требования: качественная архитектура, современные материалы, продуманная среда, дворы без транзитного транспорта, доступность для семей с детьми, для пожилых людей и даже для домашних питомцев. Социальные объекты — в шаговой доступности. Формирование кварталов в логике 15-минутного города, когда основные повседневные потребности закрываются внутри района», — подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор также отметил, что приход в регион федеральных застройщиков стал значимым показателем доверия бизнеса к сформированным в Кузбассе прозрачным и стабильным правилам работы.

Ранее по итогам рабочей поездки в Кузбасс заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал Кемерово как яркий пример КРТ.

Проект КРТ в Кемерове включает в себя 23 микрорайона на площади 540 га. Предусмотрено строительство 3,4 млн кв. метров жилья, 10 школ, 36 детских садов, четырех поликлиник, крытые надземные и подземные паркинги, спортивные объекты, торговые центры, офисные помещения, зоны отдыха. Уже завершена реконструкция шестиполосной ул. Сибиряков-Гвардейцев протяженностью более 3,7 км и почти 3,2 км двухполосной ул. Гагарина. Построен четырехполосный проезд от ул. Соборной до микрорайона 60 Заводского района протяженностью 1,9 км.

Фото: Администрация правительства Кузбасса